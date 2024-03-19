В Москве пройдет региональный этап национального чемпионата по робототехнике

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ежегодный чемпионат по робототехнике и STEAM-технологиям пройдет в павильоне № 16 киноконцерна "Мосфильм" 23 и 24 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году на чемпионат зарегистрировались более 60 команд из Москвы и Московской области.

"Региональный чемпионат для команд из Москвы и области проводится в столице с 2021 года. За это время семь столичных команд стали победителями и еще 36 – призерами в национальных первенствах", – рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.

Победители регионального этапа получат право участвовать в национальном чемпионате, который пройдет в Красноярске с 5 по 7 апреля. Участники соревнуются в четырех категориях – для возрастов от 4 до 6 лет, от 6 до 7 лет, от 9 до 14 лет и от 14 до 22 лет.

Для зрителей соревнований подготовлена программа – мероприятия на интерактивных площадках и шоу. Посмотреть на чемпионат можно бесплатно, зарегистрироваться в качестве зрителя и узнать больше информации можно на сайте конкурса.

Данный чемпионат включен в список интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий министерства просвещения Российской Федерации на 2023/2024 учебный год. Победители и призеры соревнований вносятся в реестр "Таланты России" и получают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в Московском дворце пионеров для детей организовали занятия по черчению и проектированию в программе T-FLEX CAD. Там они могут сдать экзамены на владение отечественной разработкой.

До этого стало известно, что столичные школьники стали участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи, и представили там свои проекты. Ребята от 14 до 17 лет впервые смогли в нем поучаствовать, поскольку раньше к участию приглашались только совершеннолетние.

В Москве прошли всероссийские интеллектуальные состязания для формирования ИТ-элиты страны