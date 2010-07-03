Разрешение на открытие хостелов в домах предложили спрашивать у жильцов

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Решение об открытии мини-гостиниц в жилых домах нужно принимать по итогам проведения собрания собственников квартир. Такую идею предложил член правления "Лиги хостелов" Евгений Насонов, передает Агентство "Москва".

Разговор с жителями домов Насонов назвал разумным и здравым компромиссом.

"Депутаты, выступающие за запрет, говорят, что они защищают права соседей. Ну и спросите у самих соседей, что вы за всех решаете? При этом независимо от согласия или несогласия общего собрания, у ближайших соседей, которые живут через стенку, пол или потолок, может быть право вето", – добавил представитель "Лиги хостелов".

Насонов добавил, что владельцы мини-гостиниц обычно выбирают бывшие коммуналки в историческом центе города, а не типичные многоэтажки. При этом нередко бизнесмены ремонтируют жилой фонд, который находится в сложном состоянии.

"Почему мы не даем возможность людям за счет бизнеса снизить коммуналку или сделать какой-то ремонт?" – рассуждает эксперт.

На прошлой неделе Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает размещение хостелов в жилых помещениях. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пояснила, что документ дополнят в рамках работы согласительной комиссии.

