Россияне выступили против соседства с хостелами в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 процентов россиян выступают против размещения хостелов в многоквартирных домах, говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

"77 процентов респондентов заявили, что не дали бы согласия на хостел в своем доме, и 58 процентов недовольных не готовы смягчить позицию ни при каких условиях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, среди главных неудобств чаще всего называют "большое количество посторонних, непонятный контингент", а также "шум, курение, распитие алкоголя".

6 марта Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Предприниматели могут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников. Перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми.

Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.