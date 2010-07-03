Россияне выступили против соседства с хостелами в жилых домах

Более 70 процентов россиян выступают против размещения хостелов в многоквартирных домах, говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
"77 процентов респондентов заявили, что не дали бы согласия на хостел в своем доме, и 58 процентов недовольных не готовы смягчить позицию ни при каких условиях", – говорится в сообщении.
Как отмечается, среди главных неудобств чаще всего называют "большое количество посторонних, непонятный контингент", а также "шум, курение, распитие алкоголя".
6 марта Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения для оказания "гостиничных услуг". Предприниматели могут открывать хостелы в нежилых помещениях многоквартирных домов, но только если есть соответствующее решение общего собрания собственников. Перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она расположена на первом этаже или выше первого этажа, но расположенные под квартирой помещения не являются жилыми.
Еще одно условие – соблюдение требований закона, в том числе по оснащению нежилого помещения индивидуальными приборами учета.
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