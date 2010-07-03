Совфед отклонил закон о запрете размещать хостелы в жилых домах

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Совет Федерации отклонил закон о запрете размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Такое решение сенаторы приняли на заседании 13 марта, передает телеканал Москва 24.

Как пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, отклоненный закон рассмотрят и дополнят участники согласительной комиссии. "Комитет-соисполнитель по социальной политике и другие комитеты внести предложение отклонить этот закон с созданием согласительной комиссии", – заявила глава верхней палаты парламента. По ее словам, сенаторы планируют добавить в документ пункт о том, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

6 марта закон в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Госдумы. Согласно документу, открывать хостелы допускается только в нежилых помещениях многоквартирных домов, причем для этого необходимо решение общего собрания собственников. Перевод квартиры в нежилое помещение возможен, если она находится на первом этаже или выше первого, однако в последнем случае расположенные под квартирой помещения должны быть нежилыми. Еще одно требование – обязательно оснастить помещения хостелов индивидуальными приборами учета.

Изначально предполагалось, что запрет использовать под хостелы жилые помещения в многоквартирных домах начнет действовать со дня его официального опубликования. Владельцам хостелов давали год на их перевод в нежилые.

Как отметила вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина, законопроект разъясняет, что нужно будет делать владельцам хостелов для продолжения своего бизнеса. Однако, по ее словам, переделать помещения под требования закона многим будет сложно.