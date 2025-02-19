Врач Горбунов предупредил, что ветрянка грозит эпилепсией и отеком мозга

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Участие в вечеринках, на которых собираются те, кто хочет переболеть ветрянкой, небезопасно, поскольку это заболевание не всегда протекает легко и в некоторых случаях грозит эпилепсией и отеком мозга. Об этом рассказал Агентству "Москва" инфекционист Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Сергей Горбунов.

По словам врача, утверждение о том, что ветрянка безопасна для детей и ею лучше специально заразиться в детстве, ошибочно. Иногда ветряная оспа может повлечь тяжелое развитие энцефалита, исходом которого нередко бывают вторичная эпилепсия, гидроцефалия, отек мозга, декортикация и другие осложнения. Как отметил специалист, особенно тяжело переносят ветрянку взрослые.

Вместе с тем постинфекционный иммунитет при ветряной оспе обычно стойкий и практически пожизненный, в связи с чем повторные случаи заболевания бывают крайне редко. Во избежание болезни Горбунов посоветовал вакцинироваться. Инфекционист сообщил, что пока вакцинация против ветрянки не входит в Национальный календарь профилактических прививок, однако она предусмотрена в календарях прививок в некоторых регионах и проводится в частных центрах иммунопрофилактики.

В России появились необычные вечеринки, на которых собираются те, кто хочет переболеть ветрянкой. Многие родители готовы заплатить за то, чтобы отправить на них детей.

Как рассказывал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, ветряная оспа протекает легко далеко не у всех детей, поэтому родителям не стоит намеренно заражать их этим вирусом.