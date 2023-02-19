В Москве выявили 2 547 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве подтвердили 2 547 новых случаев коронавируса, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 104 пациентов.

Сообщается, что за последние 24 часа после прохождения лечения выздоровели 2 418 пациентов. Зафиксированы 11 летальных случаев среди больных с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В России в последние сутки подтвердили 14 233 новых случая коронавируса. Количество госпитализаций составило 799 случаев, что на 46,9% меньше предыдущего дня.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!