Гастроэнтеролог рассказал о влиянии COVID-19 на течение желудочных заболеваний

Фото: Владимир Новиков/Портал мэра и правительства Москвы
Повышенное тромбообразование при COVID-19 ухудшает течение и прогноз желудочного заболевания. Об этом главный гастроэнтеролог столичного департамента здравоохранения Дмитрий Бордин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, в период лечения от коронавируса вводятся препараты, которые улучшают кровоток.
"Повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного. – Прим. ред.)", – отметил Бордин.
Он отметил, что диагностика рака желудка происходит на первых стадиях. При этом до 40% пациентов с выявленным заболеванием погибает в течение года при том, что заболевание можно предотвратить при правильной профилактике.
В России за сутки госпитализировали 15 062 пациента с коронавирусом, что на 19,2% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, рост зафиксирован в 15 субъектах. За последние сутки от коронавируса вылечились 191 098 человек.
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