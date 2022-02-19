Гастроэнтеролог рассказал о влиянии COVID-19 на течение желудочных заболеваний

Фото: Владимир Новиков/Портал мэра и правительства Москвы

Повышенное тромбообразование при COVID-19 ухудшает течение и прогноз желудочного заболевания. Об этом главный гастроэнтеролог столичного департамента здравоохранения Дмитрий Бордин рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, в период лечения от коронавируса вводятся препараты, которые улучшают кровоток.

"Повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного. – Прим. ред.)", – отметил Бордин.

Он отметил, что диагностика рака желудка происходит на первых стадиях. При этом до 40% пациентов с выявленным заболеванием погибает в течение года при том, что заболевание можно предотвратить при правильной профилактике.

В России за сутки госпитализировали 15 062 пациента с коронавирусом, что на 19,2% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, рост зафиксирован в 15 субъектах. За последние сутки от коронавируса вылечились 191 098 человек.

