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общество

11:30

В Москве за сутки госпитализированы 883 человека с COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в Москве госпитализированы 883 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 559 пациентов, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За 24 часа выздоровели еще 35 764 человека. В общей сложности число выздоровевших увеличилось до 2 398 976.

В столице за минувшие сутки выявили 6 874 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 87 человек.

Ранее невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов объяснил, почему у пациентов, перенесших "Омикрон", может развиться повышенная чувствительность, приносящая сильную боль. По мнению врача, главной причиной может быть токсическое воздействие вируса на нервные окончания и микроциркуляцию.

Россияне смогут получить COVID-сертификаты при наличии антител с 21 февраля

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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