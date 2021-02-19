74-летняя актриса поделилась секретом своей молодости

Фото: AP Photo/Carlos Delgado/AP Images for Sears Holdings Corporation

Американская актриса и бизнесвумен Жаклин Смит, известная по своей роли в сериале "Ангелы Чарли", рассказала, что способствует ее молодому виду в 74 года. Об этом она написана в своем Instagram-аккаунте.

Секрет оказался в любимом смузи Смит, который, по словам знаменитости, способствует улучшению как здоровья, так и внешнего вида.

Рецепт оказался довольно простым: половина огурца, половина яблока, четверть лимона, один стебель сельдерея, один ломтик имбиря, четверть стакана шпината, четверть стакана кудрявой капусты. Все поместить в блендер, залить стаканом воды и взбить.

"Это очень вкусно и дает мне заряд энергии!" – написала актриса в посте.

Помимо правильного питания, Смит регулярно занимается спортом и посещает занятия по йоге.

Ранее Сальма Хайек рассказала об инциденте с "треснувшим" платьем на премии "Оскар". Она предположила, что причиной этого послужили ее широкие бедра.