В России многодетным родителям предложили дать дополнительные голоса на выборах

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В России многодетным родителям могут дать дополнительные голоса на выборах, сообщает News.ru.

Соответствующее предложение направил Владимиру Путину председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он объяснил свою инициативу необходимостью поднять социальный статус многодетных семей, в том числе в общественно-политической сфере, чтобы не допустить критической ситуации с демографией.

"При этом одним из подобных неординарных способов повышения статуса многодетной семьи является введение своего рода особой избирательной льготы для многодетных семей в виде предоставления дополнительного голоса на выборах всех уровней за каждого, начиная с третьего ребенка. Имеется в виду, что родителям трех детей предоставляется (каждому) по одному дополнительному голосу, четырех – по два и так далее", – заявил Крупнов.

При этом председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что в настоящее время в качестве поддержки многодетных семей важны другие меры. По ее мнению, статус таких семей нужно поднимать другими способами, предоставляя больше возможностей для полноценного воспитания детей.

"Конечно, статус многодетных семей в России нужно поднимать. Но, наверное, не путем увеличения голосов на выборах. Многодетные матери нуждаются в немного другого рода поддержке. Заботиться о них надо и выделять больше возможностей для полноценного воспитания детей. Но в избирательном праве, я думаю, не нужны для них какие-то льготы от государства", – подчеркнула Леткова.

В свою очередь, председатель "Московского городского родительского комитета" Руслан Ткаченко инициативу Крупнова полностью поддержал. Он также отметил, что многодетные семьи вносят большой вклад в развитие страны, отметив, что 5% таких семей дают более 20% будущего населения.

"Она (инициатива. – Прим. ред.) справедлива даже не с точки зрения статуса. Пять процентов многодетных семей дают более 20% будущего населения. Мы сейчас с вами делаем фирму. Я внесу 20%, а вы внесете по 5%. Чей голос важнее – мой с 20% или ваш с 5%? Я как более значимый инвестор, по идее, буду иметь и более значимый голос", – подчеркнул Ткаченко.

Ранее сообщалось, что население России за год сократилось на 510 тысяч человек. Согласно данным Росстата, в прошлом году численность населения на 1 января составляла 146 миллионов 748 тысяч человек, тогда как в текущем году она составила 146 миллионов 238 тысяч человек.

Специалисты подчеркнули, что последний раз такое сокращение населения фиксировали 15 лет назад: с 143,8 миллиона в 2005 году численность снизилась до 143,2 миллиона на начало 2006-го.