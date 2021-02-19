Компаниям РФ могут разрешить заменить юридический адрес электронным – СМИ

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Российские компании могут получить возможность отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронной почты, сообщает газета "Известия".

Близкий к правительству источник сообщил газете, что речь идет о замене юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ. Отмечается, что к этой идее власти прибегли после перехода компаний на удаленку из-за коронавируса.

В министерстве экономического развития РФ отметили, что вместе с этим вопросом также изучается возможность введения цифровой экосистемы для малого и среднего предпринимательства, которая позволит компаниям получать господдержку и необходимые услуги в режиме одного окна.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян, в свою очередь, отметил, что электронная регистрация – большой плюс для бизнеса. По его мнению, это не только облегчит жизнь удаленным работникам, которым не придется платить деньги за аренду регистрации, но и позволит избавиться от так называемых адресов массовой регистрации, где компании в действительности не присутствуют. Это освободит бизнес от дополнительных проверок, считает исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.

При этом партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе выразил мнение, что инициативу требуется тщательно доработать из-за существующих рисков появления компаний, которые регистрируются, не имея собственного офиса и штата сотрудников.

Ранее сообщалось, что столичный штаб по защите бизнеса разработал для предпринимателей города сборник инструкций по работе в условиях коронавируса. В создании подборки приняли участие представители предпринимательского сообщества из разных сфер – общепита, фитнеса, индустрии красоты и других. Кроме того, свой вклад внесли столичные органы контроля и надзора.

