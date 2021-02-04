Антиковидные инструкции разработали в штабе по защите бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный штаб по защите бизнеса разработал для предпринимателей города сборник инструкций по работе в условиях коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В создании подборки приняли участие представители предпринимательского сообщества из разных сфер – общепита, фитнеса, индустрии красоты и других. Кроме того, свой вклад внесли столичные органы контроля и надзора.
"Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Инструкции также будут способствовать более точному определению, кем именно допущены нарушения – компанией или одним из должностных лиц. В них содержится правовая информация на основе действующих в столице требований Роспотребнадзора, указов мэра Москвы и распоряжений профильных органов власти.
В столице РФ с 22 января частично смягчили действующие антикоронавирусные ограничения. В частности, к привычному режиму работы возвращаются колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые учреждения, которые находятся в ведении правительства Москвы. Кроме того, снимается запрет на работу заведений питания в ночное время.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: