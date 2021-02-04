Антиковидные инструкции разработали в штабе по защите бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный штаб по защите бизнеса разработал для предпринимателей города сборник инструкций по работе в условиях коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В создании подборки приняли участие представители предпринимательского сообщества из разных сфер – общепита, фитнеса, индустрии красоты и других. Кроме того, свой вклад внесли столичные органы контроля и надзора.

"Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Инструкции также будут способствовать более точному определению, кем именно допущены нарушения – компанией или одним из должностных лиц. В них содержится правовая информация на основе действующих в столице требований Роспотребнадзора, указов мэра Москвы и распоряжений профильных органов власти.

В столице РФ с 22 января частично смягчили действующие антикоронавирусные ограничения. В частности, к привычному режиму работы возвращаются колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые учреждения, которые находятся в ведении правительства Москвы. Кроме того, снимается запрет на работу заведений питания в ночное время.

