Житель Омска рассказал, как живут россияне на Diamond Princess

19 февраля, 21:49
Фото: ТАСС/Eugene Hoshiko/АР
Житель Омска, находящийся на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии, рассказал о ситуации на судне.
"Изоляция условная, никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо. Страха заболеть нет абсолютно", – цитирует РИА Новости слова мужчины.
Он добавил, что питаются пассажиры на лайнере хорошо, постоянно получают фрукты, соки, йогурты и колбасы. Он подчеркнул, что еды на палубе предостаточно, отметив, что порой даже приходится отказываться от приемов пищи.
"С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят", – рассказал житель Омска.
Мужчина поделился, что сейчас им разрешено гулять по палубе три раза в день, тогда как раньше можно было выходить всего один раз. Он добавил, что, находясь на борту, закончил писать книгу, ведет собственный медицинский блог и общается с коллегами-врачами через интернет.
Ранее людей начали выпускать с корабля после двухнедельного карантина. Выбраться с круизного судна удалось и двум россиянкам. В посольстве России в Японии сообщили, что сотрудники ведомства держат под контролем ситуацию.
Корабль Diamond Princess вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. На судне находились 2 666 гостей и 1 045 членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус.
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка эпидемии пневмонии в связи с заражением людей коронавирусом.
Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, побороть болезнь удалось более 14,3 тысячи жителей.
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