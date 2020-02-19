Ученые рассказали о преимуществах плотного завтрака

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Немецкие медики обнаружили, что после плотного завтрака люди тратят вдвое больше калорий. Об этом говорится на сайте Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Мы рекомендуем есть максимально плотный завтрак, а не обед как пациентам, страдающим от ожирения, так и здоровым людям. Это позволит им максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств", – заявила специалист из Любекского университета Юлиана Рихтер.

Команда Рихтер также провела еще одно собственное исследование. Они наблюдали за тем, как много энергии вырабатывали мужчины-добровольцы, дневной рацион которых состоял из легкого завтрака и плотного обеда или же обильного завтрака и низкокалорийного обеда.

В результате оказалось, что в утреннее время мужчины тратили примерно в 2,5 раза больше энергии, нежели в дневное время. Ученые полагают, что эти данные помогут человечеству побороть ожирение и диабет.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории, заведующая эндокринологическим отделением "Мединцентра" Елена Губкина рассказала, с какими болезнями можно справиться с помощью ограничений в питании и правильного рациона.

По ее словам, правильное питание позволяет организму корректно функционировать, не тратя силы на утилизацию потенциально вредных продуктов. Нередко жалобы на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и качественного питания.

Она добавила, что из-за употребления в пищу вредных и жирных продуктов организм выбрасывает в кровь триглицериды, что увеличивает риск заболевания сердца и сосудов, а также снижается эластичность сосудов, что в свою очередь приводит к скачкам артериального давления.

