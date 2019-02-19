Москвичей предупредили об осадках и гололедице 20 февраля

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Оттепель в столице продолжится в среду, 20 февраля, сообщает Гидрометцентр России. В то же время синоптики предупредили москвичей об осадках и гололедице.

По прогнозам, в ночь на среду в городе возможны небольшие осадки. На дорогах и тротуарах будет скользко. Столбики термометров опустятся до -4, а по области − до минус 6 градусов.

Днем 20 февраля в Москве будет облачно с прояснениями. Также ожидаются осадки и гололедица. Юго-западный ветер в порывах может разгоняться до 12 метров в секунду, отметили специалисты.

Термометры покажут от +2 до +4 градусов. А в Подмосковье температура будет колебаться от -1 до +4 градусов.

Ранее метеорологи сообщали, что в середине рабочей недели на столицу обрушится мокрый снег. Они не исключили, что выпадет до десяти миллиметров осадков.

Кроме того, по словам синоптиков, в День защитника Отечества жителей столицы ожидает суровая погода. В ночь на 23 февраля может похолодать до минус 16 градусов, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также пояснил, что в феврале погода будет очень изменчивой, поэтому москвичам не стоит удивляться, когда на смену оттепели придут морозы.