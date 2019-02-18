Мокрый снег обрушится на Москву в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Погода в столице начнет меняться со среды, 20 февраля. Морозы и солнечная погода сменятся мокрым снегом, не исключен дождь, сообщает Агентство "Москва".
Непогода продлится практически до конца рабочей недели. Всего может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом всю неделю в городе продержится сильный ветер.
К выходным погода вновь улучшится, воздух прогреется до положительных или близких к нулю значений днем и в пределах минус 5–8 градусов – ночью.
В ближайшие два дня погоду в столице еще будет определять гребень холодного антициклона. В понедельник ожидается -2... -4 градуса, во вторник будет около нуля градусов. Атмосферное давление 19 февраля начнет понижаться, составив 743 миллиметра ртутного столба, в понедельник оно будет выше нормы – 753 миллиметра.
Из-за сильного ветра в разных районах Москвы упали семь деревьев. Дерево, упавшее на улице Русаковского, повредило два автомобиля. Люди в результате сильного ветра не пострадали.
Ранее жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в конце февраля оттепель сменится 15-градусными морозами.
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