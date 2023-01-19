Иммунолог рассказала, как защититься от аллергии на холод

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Иммунолог, врач-аллерголог и терапевт Людмила Лапа рассказала, как защититься от аллергии на холод, сообщает "Радио 1".

"С аллергией на холод связан так называемый эффект айсберга. То есть если наверху у нас, например, только крапивница, то внизу – мощное воспаление всех тканей, включая даже сосуды и все что угодно", – сказала эксперт.

Врач заявила, что данное заболевание обязательно необходимо лечить, его нельзя запускать. Кроме того, важна профилактика болезни.

Лапа посоветовала защищать кожу жирными кремами, а также использовать гигиеническую помаду. Зимой нужно постоянно носить перчатки и шарфы, добавила она.

Эксперт заявила, что аллергия может проявиться у человек летом из-за действия холодной воды.

"Поэтому после купания нужно сразу растереться полотенцем, чтобы восстановить микроциркуляцию крови", – сказала врач.

В защите от аллергии на холод специалист отметила значимую роль правильного питания. Эксперт считает, что необходимо употреблять в пищу продукты с большим содержанием витаминов А, Е и В, а также – железа, кальция цинка и селена. Она также отметила важность ведения правильного образа жизни, соблюдение режима сна и регулярные прогулки.

Врач порекомендовала не находиться на улице при температуре от -10 до -15 градусов без особой необходимости, либо сократить время пребывания на холоде.

По ее словам, при возникновении аллергии важно быстро обратиться за медицинской помощью к специалисту. Врач выявит конкретную причину появления реакции и назначит лечение.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал людям с аллергией на холод носить балаклавы. Он также порекомендовал людям с этой болезнью носить капюшоны и шарфы. Помимо этого, врач порекомендовал не использовать крем перед выходом на мороз, так как влажность от продукта будет быстрее испаряться, что приведет к переохлаждению.

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