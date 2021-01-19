Мурашко заявил, что летальность от COVID-19 в РФ с апреля снизилась более чем в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России летальность от коронавируса снизилась более чем в три раза с апреля прошлого года.

"Снизить летальность более чем в три раза нам позволило то, что все было выстроено по принципу единых подходов по терапии", – сказал он во время заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам главы Минздрава, лечение от коронавируса сейчас проходят более миллиона россиян.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.