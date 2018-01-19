Снегопад на Крещение стал самым сильным с начала зимы

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Снегопад в ночь перед Крещением стал самым сильным в столице с начала зимы.

"Ночью в четверг на Москву обрушился настоящий снегопад, который продолжался почти весь день. На город выпало до 15 сантиметров снега. Наиболее интенсивные осадки отмечались в центре, на севере и северо-востоке столицы (11–15 сантиметров свежевыпавшего снега). А в юго-западном округе прибавилось всего 4 сантиметра снега. Это был самый сильный снегопад в этом сезоне", – сообщает портал "Метеоновости".

Ранее сообщалось, что обильные снегопады придут в столицу в начале следующей недели. Ожидается, что по городу выпадет от 10 до 15 сантиметров снега.

По словам синоптиков, температура воздуха в Москве эти дни составит минус 2 – минус 4 градуса, а по области минус 1 – минус 6. Это означает, что зима в городе станет больше похожа на привычную для обывателя снежную зиму.

Также по данным специалистов, с 23 января температура в столице начнет понижаться. В ночные часы может похолодать до минус 15 градусов.