Около 15 сантиметров снега выпадет в столице в начале следующей недели

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Обильные снегопады придут в столицу в начале следующей недели, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос". По городу выпадет от 10 до 15 сантиметров снега.

"В начале следующей рабочей недели к столичному региону с юго-запада подойдет волновой циклон, который принесет сначала в Черноземье, а потом и в центр европейской части России обильные снегопады, и сугробы в начале недели подрастут еще на 10–15 см", – пояснил собеседник агентства.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве эти дни составит минус 2 – минус 4 градуса, а по области минус 1 – минус 6. Это означает, что зима в городе станет больше похожа на привычную для обывателя снежную зиму.