Москвичей ожидают 15-градусные морозы на следующей неделе

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Температура в столице начнет понижаться с 23 января, так что в ночные часы может похолодать до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам, до понедельника, 22 января, в столице ожидаются осадки в виде снега. "А уже начиная со вторника мы прогнозируем очередной виток понижения давления, малооблачное небо, усиление морозов", − цитирует главу Гидрометцентра Агентство "Москва". "Начиная со вторника температуры будут понижаться до 10−15 градусов ночью, существенных осадков не прогнозируем", − добавил метеоролог.

Глава Гидрометцентра также подчеркнул, что в настоящее время из-за снегопадов высота снежного покрова на большинстве территорий Московской области достигает 10−15 сантиметров. По словам Вильфанда, "этого вполне достаточно, чтобы кататься на лыжах и получать все зимние удовольствия".

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в столице может выпасть около 15 сантиметров снега. Снегопады принесет волновой циклон, который приближается к Москве с юго-запада, рассказали в центре погоды "Фобос".