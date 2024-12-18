Терапевт Шмелева: ароматические свечи могут испортить Новый год

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Чрезмерное использование ароматических свечей в интерьере дома на Новый год может привести к головным болям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Яну Шмелеву.

В связи с этим она посоветовала использовать ветки хвойных деревьев. Как отметила специалист, главными цветами года являются зеленый, оранжевый, коричневый, золотой, медный, черный, голубой, белый и серебряный.

"Предостерегу от злоупотребления в украшении дома этим многообразием палитры. Вкупе с разноцветными гирляндами это может привести к повышенной чувствительности глаз к огонькам и бликам и, как следствие, к головной боли", – объяснила врач.

По ее словам, из-за доступной стоимости популярностью пользуются свечи из парафина, которые долго горят, однако они выделяют опасные бензол и толуол. Шмелева рекомендовала приобретать безопасные ароматические свечи из природного пчелиного воска.

"Говоря о меню праздничного стола и памятуя о том, что символ года – змея, опытный охотник, не стоит акцентировать свое внимание на приготовлении тяжелых для желудка мясных блюд. С учетом этого не стоит часами колдовать на кухне вокруг готовящейся буженины или стейков из говядины", – сказала собеседница издания.

Терапевт посоветовала обратить внимание на легкие для усвоения блюда из птицы и рыбы.

Между тем пыльная мишура и елочные игрушки могут вызвать аллергию. По словам врача – аллерголога-иммунолога Надежды Логиной, нежелательная реакция может появиться у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам. У здоровых, не страдающих аллергией, никаких проявлений не возникнет.

