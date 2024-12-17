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17 декабря, 19:13

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Иммунолог Логина предупредила о риске аллергии из-за мишуры и елочных игрушек

Иммунолог предупредила о риске аллергии из-за мишуры и елочных игрушек

Фото: 123RF/sunapple

Пыльная мишура и елочные игрушки могут вызвать аллергию. Об этом Москве 24 рассказала врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По ее словам, нежелательная реакция может появиться у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам. У здоровых, не страдающих аллергией, никаких проявлений не возникнет.

Чаще всего могут быть симптомы со стороны органов дыхания: аллергический ринит, реже – конъюнктивит. Или могут быть высыпания на коже.
Надежда Логина
врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук

Ринит проявляется заложенностью носа с обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. Если присоединяются симптомы аллергического трахеита, может быть приступообразный кашель.

"У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам и другим бытовым аллергенам, например на домашних животных, это может проявляться как в виде аллергического ринита, так и бронхиальной астмы", – указала врач.

Специалист посоветовала регулярно убирать пыль с мишуры и елочных украшений.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты на новогоднем столе могут спровоцировать аллергию. Опасность представляют морепродукты, в том числе рыба, устрицы и икра. Кроме того, нежелательную реакцию могут вызвать орехи, экзотические ягоды и фрукты. Чтобы снизить риск аллергии, лучше отдавать предпочтение традиционным блюдам в вашей семье и не экспериментировать.

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