Реабилитолог назвала три сигнала организма, которые кричат о риске перенапряжения

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Реабилитолог Надежда Смирнова назвала сигналы организма после занятий спортом, которые кричат об опасности перенапряжения, сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что при неправильно подобранном весе во время тренировки или резком скачке нагрузки можно сильно травмировать себя. Первый сигнал – это реактивный синовит.

Специалист объяснила, что это защитная реакция суставов на перегруз в виде отека. В суставе накапливается жидкость, в результате чего он теряет функциональность.

"Если вы обнаружили отек на следующий день после нагрузок, важно их снизить и положить на сустав что-то холодное. Если отек не сходит за три дня – обратитесь к врачу", – посоветовала Смирнова.

Если после перенапряжения одна область тела горячее, чем другая, это является признаком того, что ткани воспалены. В этом случае нужны холод и снижение уровня нагрузки на организм.

По словам реабилитолога, организм никогда не даст себя в обиду и при любом его переиспользовании будет сигнализировать болью. Это и есть третий сигнал. Если появилась боль в суставе или сухожилии во время нагрузки, то лучше остановиться. Если боль появилась после нагрузки, можно подержать холод и посмотреть, как сустав будет вести себя утром.

Если боль не прошла наутро или появилась, значит, сустав или сухожилие точно перегружены. В этом случае также надо приложить что-нибудь холодное, снизить нагрузку, а если боль не утихает через три дня, то обратиться к врачу.

Частям тела, где мышцы болят, надо дать паузу для восстановления и подобрать тренировки на другие части тела.

Если же боль в мышцах очень сильная и из-за нее трудно передвигаться или плохо спится, можно добавить стретчинг, массаж и снизить вес.

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