Невролог заявил, что межпозвоночные грыжи самопроизвольно рассасываются в 60–70% случаев

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Симптомные грыжи межпозвоночных дисков рассасываются в 60–70% случаев. Это может произойти в срок от двух месяцев до года, поэтому рекомендуется отложить операцию по их удалению. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сотрудника Первого Московского Государственного медицинского университета имени Сеченова Алексея Исайкина.

"В возникновении радикулопатии роль играет не только механическое сдавление нервных корешков, но и воспаление. Это важнейший фактор при дискогенной боли. Поэтому неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца", – объяснил невролог.

Операция необходима, если у пациента есть из-за грыжи нарушения мочеиспускания, восходящий парез (ослабление) и онемения в аногенитальной области, уточнил он.

Врач отметил, что признаков, которые указывают, что произойдет резорбция грыжи, нет. Однако бессимптомные грыжи, в отличие от симптомных, регрессируют максимум в 18% случаев.

Он добавил, что некоторые грыжи никак не проявляются, они обычно не требуют удаления. Но они могут сдавливать спинномозговые корешки, из-за чего появляются такие симптомы радикулопатии, как боль в спине, онемение в пальцах, ощущение "прострелов" и иные.

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"Доктор 24": межпозвонковая грыжа