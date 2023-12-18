Прожившая 106 лет американка назвала десерты секретом долголетия

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Американка Эрма Питерс, которой 10 декабря исполнилось 106 лет, назвала десерты секретом долголетия. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Питерс родилась в 1917 году в штате Висконсин. Сейчас женщина живет в доме престарелых. Она призналась, что любит дурачиться и проводить время с друзьями.

По ее мнению, именно большое количество десертов и апельсинового сока помогло ей прожить больше века.

Ранее жительница Великобритании Винни Тигвелл отпраздновала 100-летие и поделилась секретом долголетия.

Она рассказала, что долгое время работала в одном из популярных торговых центров, в 1980 году вышла на пенсию и стала руководить чайным баром в здании суда Западного Беркшира. Прибыль от работы женщина отправляла на благотворительность. По словам Тигвелл, лучшим напитком для долголетия является чай.



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