Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 10:44

Общество

Прожившая 106 лет американка назвала десерты секретом долголетия

Фото: depositphotos/3Dimension

Американка Эрма Питерс, которой 10 декабря исполнилось 106 лет, назвала десерты секретом долголетия. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Питерс родилась в 1917 году в штате Висконсин. Сейчас женщина живет в доме престарелых. Она призналась, что любит дурачиться и проводить время с друзьями.

По ее мнению, именно большое количество десертов и апельсинового сока помогло ей прожить больше века.

Ранее жительница Великобритании Винни Тигвелл отпраздновала 100-летие и поделилась секретом долголетия.

Она рассказала, что долгое время работала в одном из популярных торговых центров, в 1980 году вышла на пенсию и стала руководить чайным баром в здании суда Западного Беркшира. Прибыль от работы женщина отправляла на благотворительность. По словам Тигвелл, лучшим напитком для долголетия является чай.

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как стать долгожителем

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика