Ученые нашли новую причину долголетия

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Группа исследователей из разных стран мира изучила кровь людей старше 100 лет и обнаружила новую причину долголетия. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на материалы, опубликованные в журнале GeroScience.

Ученые изучили показания 44 тысяч жителей Швеции, которые проверялись у медиков в возрасте от 64 до 99 лет. Последующие наблюдения в течение 35 лет выявили, что до 100 лет дожили 2,7% испытуемых, 85% из них были женщинами.

Затем исследователи подробнее проанализировали параметры крови долгожителей. Изучались 12 маркеров, связанных с метаболизмом, воспалением, недоеданием и анемией, а также с качеством работы почек и печени.

Оказалось, что у преодолевших рубеж в 100 лет чаще всего были низкие значения креатинина, глюкозы и мочевой кислоты уже с 60 лет. Однако 5 человек из всей выборки с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению с людьми с более высоким уровнем.

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