Москвичи могут получить помощь на городском портале потребителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На столичном портале потребителя опубликована подборка материалов, которые позволят москвичам узнать, как вернуть средства за купленные билеты, возобновить абонемент в фитнес-зал или возместить ущерб при получении травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Написанные простым языком статьи помогают не только решить подобные вопросы, но и избежать их повторения в будущем. Библиотека портала насчитывает более 230 публикаций, которые для удобства разделены на категории", – цитируют пресс-службу на mos.ru.

Согласно установленным правилам, горожане могут вернуть средства за купленные на мероприятия билеты не более чем за 10 дней до события. Получить потраченные средства также можно, если событие отменил сам организатор.

Другие же материалы на портале рассказывают о правилах возобновления абонемента в фитнес-центр, а также о том, как потребовать устранения проблемы от владельцев клубов при их наличии.

Портал потребителя был создан правительством Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора. Для регистрации на сайте необходимо иметь учетную запись на mos.ru.

За время работы портала его посетили более 750 тысяч раз. Чаще всего горожане интересовались, как вернуть купленный онлайн товар и куда обращаться при нарушении прав. На портале есть не только правовая информация, но и обучающие курсы.

