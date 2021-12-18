Психолог рассказала, как выявить "стукача" в коллективе

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Психолог Марина Гладышева рассказала о признаках, которые могут указать на "стукача" в коллективе, пишет NEWS.ru.
По ее словам, указывать руководству на промахи других сотрудников могут завистливые работники, которые считают себя незаслуженно обделенными вниманием начальства.
"Обычно это люди скрупулезные, недовольные, у них по лицу видно, что они стараются это скрыть, но у них не получается", – пояснила она.
Гладышева добавила, что такие люди считают, что работают больше других, но их усилия руководство не замечает. Поэтому для продвижения по карьерной лестнице они могут начать "закладывать" коллег.
"Их внутреннее впечатление такое: "Я очень много стараюсь, но хвалят другого". И тогда они начинают пытаться заслужить одобрение не своими действиями, но своими поступками", – отметила специалист.
Ранее карьерный эксперт центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова рассказала, как избегать конфликтных ситуаций в рабочих коллективах. Она отметила, что доверительные отношения с коллегами важны для того, чтобы иметь возможность заявить о своих ожиданиях или каких-либо претензиях.
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