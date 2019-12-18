Нарколог рассказал, чем опасен снюс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-нарколог Алексей Казанцев поддержал предложение Госдумы наказывать за вовлечение детей в торговлю снюсом и объяснил, насколько опасно употреблять подобные никотиновые смеси.
"Снюс – табак, который рассасывают. Там содержится соль, увлажнитель, ароматизаторы. На коробках со снюсом часто пишут, что никотина там нет, но он есть в любых снюсах в большей или меньшей степени. Самое страшное, что его содержание в пакетиках никто не контролирует, нет никакого ГОСТа, как, например, для сигарет. А доза в пакетиках может быть высокой, из-за чего дети даже попадают в реанимацию", – объясняет Казанцев.
Эксперт отмечает, что употребление снюса негативно сказывается на слизистой полости рта: "У людей, особенно от низкокачественного снюса, образуются язвы на деснах или на внутренней стороне губы", – добавляет нарколог.
По словам эксперта, при употреблении снюса у подростка появляются паттерны поведения, из-за чего в дальнейшем он может "перейти и на более серьезные вещества".
Ранее сообщалось, что законопроект, который предлагает установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы. Также предлагается установить административную ответственность за привлечение к их распространению.
До этого уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила за введение уголовной ответственности за продажу снюса детям в Подмосковье. Она подчеркнула, что пока не приняты соответствующие поправки в законодательство, но возможность введения планируется обсудить с депутатами Мособлдумы.
В декабре группа депутатов внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних также ранее предлагала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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