Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:17

Главная / Новости /

Нарколог рассказал, чем опасен снюс

"Гастрит и даже рак". Нарколог – о вреде снюса
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-нарколог Алексей Казанцев поддержал предложение Госдумы наказывать за вовлечение детей в торговлю снюсом и объяснил, насколько опасно употреблять подобные никотиновые смеси.

"Снюс – табак, который рассасывают. Там содержится соль, увлажнитель, ароматизаторы. На коробках со снюсом часто пишут, что никотина там нет, но он есть в любых снюсах в большей или меньшей степени. Самое страшное, что его содержание в пакетиках никто не контролирует, нет никакого ГОСТа, как, например, для сигарет. А доза в пакетиках может быть высокой, из-за чего дети даже попадают в реанимацию", – объясняет Казанцев.

Эксперт отмечает, что употребление снюса негативно сказывается на слизистой полости рта: "У людей, особенно от низкокачественного снюса, образуются язвы на деснах или на внутренней стороне губы", – добавляет нарколог.

Эти язвы могут перерасти в раковые опухоли. Также снюс может вызывать гастрит и язву, как у любых курильщиков. Отрицательно воздействует и на сердечно-сосудистую систему.
Алексей Казанцев
врач-нарколог

По словам эксперта, при употреблении снюса у подростка появляются паттерны поведения, из-за чего в дальнейшем он может "перейти и на более серьезные вещества".

Ранее сообщалось, что законопроект, который предлагает установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы. Также предлагается установить административную ответственность за привлечение к их распространению.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила за введение уголовной ответственности за продажу снюса детям в Подмосковье. Она подчеркнула, что пока не приняты соответствующие поправки в законодательство, но возможность введения планируется обсудить с депутатами Мособлдумы.

В декабре группа депутатов внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних также ранее предлагала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Читайте также


Соболева Илона

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика