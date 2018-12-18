Гуцериев ждет публичных извинений от Эдгарда Запашного

Владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев рассчитывает на публичные извинения генерального директора Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
"Он должен извиниться и сказать публично, как он сказал там, что цирк, здание, оказывается, не строится для du Soleil, а это, оказывается, просто они снимают в аренду", – сказал Гуцериев в интервью РБК.
Ранее секретарь совета Владимир Толстой заявил, что в конфликте Эдгарда Запашного и бизнесмена Михаила Гуцериева разберется совет при президенте по культуре и искусству.
Накануне стало известно, что Михаил Гуцериев планирует подать в суд на Эдгарда Запашного за клевету. На днях дрессировщик пожаловался Путину, что в Сколкове строят арену для цирка du Soleil. В компании "Сафмар", которая принадлежит Гуцериеву, сразу же отреагировали. На своем официальном сайте они написали, что все эти заявления бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного.
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