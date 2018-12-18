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18 декабря, 14:52

Россияне назвали главный секрет карьерного роста

общество

18 декабря, 14:52

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Фото: depositphotos/monkeybusiness

Большинство россиян полагает, что главную роль в карьерном продвижении играют отношения с начальством. Психологи согласны с ними, сообщает News.ru.

Эксперты пояснили, что люди интуитивно выбирают окружение, в котором им комфортнее общаться, в том числе и на работе. Психолог, кандидат медицинских наук Олег Белый напомнил слова бизнесмена Джона Рокфеллера, что финансовый успех на 85 процентов зависит от мастерства коммуникации. Речь идет в том числе и об умении общаться с начальством.

Белый обратил внимание на умение подчиненного встраиваться в обстоятельства. Ему нужно определить, какой человек начальник – рациональный или эмоциональный. Иногда руководитель неуверенно чувствует себя на этой должности, ему требуется поддержка. Оказывая ее, можно получить повышение.

По мнению специалиста, не стоит забывать и о профессиональных навыках. Следует быть эффективным для дела, тогда работника заметят.

Ранее россияне описали идеального работодателя. Большая часть сотрудников предприятий и компаний считает, что он должен обеспечивать высокую зарплату и хороший соцпакет.

общество

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