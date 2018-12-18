Наземный транспорт готов к морозам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы полностью готовы к работе в сложных погодных условиях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что 18 декабря на улицах Москвы курсируют более шести тысяч единиц наземного транспорта и свыше 1,9 тысячи автобусов частных перевозчиков. Перед началом рейса весь транспорт проходит техосмотр.

"Автобусы подготовлены к перевозке пассажиров в холодное время года: работают системы отопления, а водители прошли инструктаж по технике безопасности во время движения в сложных погодных условиях", – подчеркнули в пресс-службе.

За состоянием контактной сети и других объектов инфраструктуры круглосуточно следят аварийные и технические службы Мосгортранса.

Ранее синоптики предупредили москвичей о 23-градусных морозах, которые придут в регион в ночь на 19 декабря. По прогнозам, во вторник в столице ожидаются гололедица и переменная облачность. Порывы южного ветра достигнут 3–8 метров в секунду. В то же время атмосферное давление превысит норму и составит 763 миллиметра ртутного столба.

Метеорологи утверждают, что мощные антициклоны, вроде того, который сейчас влияет на погоду в Москве, формируются раз в 13 лет и длятся около девяти дней.

