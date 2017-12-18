Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Более четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки. В столичном регионе ожидается снегопад, местами сильный. Такой прогноз сделали в понедельник, 18 декабря, в Росгидромете.
По данным специалистов, к утру вторника в городе может выпасть до 27 процентов месячной нормы осадков, которая в декабре насчитывает 56 мм. При этом температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны гололедица, налипание снега и порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
Метеостанция на ВДНХ зафиксировала температурный рекорд для 17 декабря за всю 138-летнюю историю наблюдений. Как отметили синоптики, в 03:00 температура повысилась плюс 7,7 градуса, побив рекорд 2006 года, когда воздух в городе прогрелся до плюс 6,1 градуса.
Ранее сообщалось, что на Новый год в столичный регион придут легкие морозы. Кроме того, к концу недели в столице ожидается до 10–12 сантиметров снега. Установится минусовая температура, но резкого похолодания не ожидается.
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