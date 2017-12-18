Синоптики пообещали москвичам легкий мороз в новогоднюю ночь

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На Новый год в столичный регион придут легкие морозы. Об этом сообщил метеоролог Леонид Старков.

"В новогоднюю ночь ожидается от минус одного до минус шести градусов", − рассказал синоптик изданию "Вечерняя Москва".

Кроме того, к концу недели, по словам специалиста, в столице ожидается до 10–12 сантиметров снега. Установится минусовая температура, но резкого похолодания не ожидается.

При этом в прошедшие выходные погода установила абсолютный рекорд в Москве. Столбики термометров ночью в воскресенье, 17 декабря, подскочили до отметки плюс 8 градусов.

Тем не менее, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили столичных автомобилистов о приближающемся гололеде.