Mirror: Нострадамус предсказал пандемию и войну в конце 2025 года

Фото: depositphotos/alexkich

Французский астролог Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, предсказал новую пандемию и масштабную войну в конце этого года. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на издание Mirror.

По данным СМИ, Нострадамус намекнул в пророчестве на начало боевых действий в Великобритании, падение метеорита на Землю и приход к власти правителя водных существ. Он предсказывал и "конец долгой войны", который может касаться украинского конфликта.

"Долгой войной все войско истощено, так что нет денег на содержание солдат. Вместо золота и серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны", – говорится в прогнозе астролога.

Ранее о скором завершении конфликта на Украине заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он не смог объяснить свои догадки, однако сказал о наличии единой позиции Запада по этому вопросу. Политик считает, что европейские лидеры подталкивают Киев к дальнейшим военным действиям.