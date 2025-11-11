Глава МИД Эстонии заявил, что Китай способен быстро закончить украинский конфликт

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Китай мог бы быстро завершить конфликт на Украине при желании. Такое мнение выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна по итогам встречи с китайским коллегой Ван И, сообщает Life.ru.

Дипломат также подчеркнул, что Москва не начала бы боевые действия без поддержки Пекина.

"Моей главной задачей было донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии", – заявил Цахкна, уточнив, что обсуждение этой темы заняло 80% времени их встречи.

Подводя результаты переговоров, глава эстонского МИД выступил в поддержку идеи об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Киеву. Дипломат обратил внимание, что аналогичной точки зрения придерживается большинство крупных стран, включая Германию.

Ранее американский президент Дональд Трамп также указывал, что у его китайского коллеги Си Цзиньпина есть возможность повлиять на Москву в урегулировании ситуации на Украине.

В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что давление на Владимира Путина не приведет к завершению кризиса на Украине. Единственный возможный путь для преодоления кризиса – переговоры. Дипломат отметил, что принуждение не решит проблему.