15:43Общество
Издатели заявили о риске изъятия книг из-за формулировок закона об ЛГБТ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Размытые формулировки понятий в законе об ЛГБТ и педофилии ставят под угрозу до 50% наименований книг на рынке РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.
По его словам, из-за этого в зоне риска оказываются практически все произведения Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и многое другое. Он добавил, что главная проблема – слишком общий характер формулировок "пропаганда" и "демонстрирование".
Гендиректор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин пояснил, что в основном тема ЛГБТ в книгах не является главной, "идет без знака плюс или минус", поэтому прямой пропаганды там нет.
"Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона", – поведал Ильин.
Ников также добавил, что еще одна проблема заключается в экспертизе. По его словам, непонятно, кто должен ее проводить. Он пояснил, что стоимость одной такой проверки может стоить около 1 миллиарда рублей.
Кроме того, Новиков указал на высокую вероятность пиратства, который быстро развивается при любом запрете контента. По его словам, уже сейчас трафик заблокированных в России сайтов с пиратским контентом вырос на 20% с февраля.
Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай не исключила, что из-за размытых формулировок лишь упоминание нетрадиционных отношений в книгах могут расценить как пропаганду.
Ильин считает, что после вступления поправок в силу большинство издателей будут стараться избегать книг с ЛГБТ-тематикой, что уменьшит выбор произведений.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить в России видеоигры, которые пропагандируют ЛГБТ и насилие. В их число попали Assassin's Creed, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Apex Legends, Overwatch, The Sims 3.
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