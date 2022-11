Издатели заявили о риске изъятия книг из-за формулировок закона об ЛГБТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Размытые формулировки понятий в законе об ЛГБТ и педофилии ставят под угрозу до 50% наименований книг на рынке РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.

По его словам, из-за этого в зоне риска оказываются практически все произведения Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и многое другое. Он добавил, что главная проблема – слишком общий характер формулировок "пропаганда" и "демонстрирование".

Гендиректор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин пояснил, что в основном тема ЛГБТ в книгах не является главной, "идет без знака плюс или минус", поэтому прямой пропаганды там нет.

"Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона", – поведал Ильин.

Ников также добавил, что еще одна проблема заключается в экспертизе. По его словам, непонятно, кто должен ее проводить. Он пояснил, что стоимость одной такой проверки может стоить около 1 миллиарда рублей.

Кроме того, Новиков указал на высокую вероятность пиратства, который быстро развивается при любом запрете контента. По его словам, уже сейчас трафик заблокированных в России сайтов с пиратским контентом вырос на 20% с февраля.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай не исключила, что из-за размытых формулировок лишь упоминание нетрадиционных отношений в книгах могут расценить как пропаганду.

Ильин считает, что после вступления поправок в силу большинство издателей будут стараться избегать книг с ЛГБТ-тематикой, что уменьшит выбор произведений.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить в России видеоигры, которые пропагандируют ЛГБТ и насилие. В их число попали Assassin's Creed, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Apex Legends, Overwatch, The Sims 3.



