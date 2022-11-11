В ГД предложили лишать свободы за повторное нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина вместе с депутатом Николаем Бурляевым подготовила поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, которые предполагают лишение свободы за повторное нарушение установленных норм в этой сфере. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что за пропаганду ЛГБТ, которая будет выражаться в распространении информации или совершении публичных действий лицом, которое уже допускало нарушение в этой сфере, ему могут грозить:

исправительные работы на срок до одного года;

принудительные работы на срок до одного года;

арест на срок до трех месяцев;

лишение свободы на срок до одного года.

исправительные работы на срок до двух лет;

принудительные работы на срок до двух лет;

арест на срок до четырех месяцев;

лишение свободы на срок до двух лет.

Если лицо пропагандировало ЛГБТ, используя СМИ или интернет-ресурсы, а также уже наказывалось за аналогичное нарушение, ответственность может быть следующая:В свою очередь, за повторную пропаганду педофилии парламентарии предлагают наказывать принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до двух лет.

За повторную пропаганду ЛГБТ среди лиц, которым еще нет 18 лет, могут ввести следующие меры:

исправительные работы на срок до двух лет;

принудительные работы на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее Останина заявила , что, если закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии будет принят, все существующие в России гей-клубы должны будут прекратить свою работу.

По ее словам, если люди все же хотят состоять в нетрадиционных сексуальных отношениях, они могут это делать, не показывая свое поведение в общественных местах.

27 октября Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламных роликах.

Госдума приняла в I чтении поправки о защите традиционных ценностей

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