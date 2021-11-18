Врач рассказал об опасности воды из чайника с накипью

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Употребление воды с накипью в чайнике на протяжении продолжительного времени ведет к различным патологиям, рассказал Москве 24 врач-терапевт Антон Арсеньев.

Он отметил, что накипь в чайнике образуется из-за того, что там откладываются соли микроэлементов, которые содержатся в воде.





Антон Арсеньев врач-терапевт Проблема не в накипи, а в самой воде. Потребление воды с накипью может привести к патологии органов. Прежде всего это почки, сосуды, суставы.

При этом потребление такой воды в течение нескольких дней не несет в себе угрозы, отметил врач. Помочь организму в ситуации с "жесткой" водой может только установка фильтров, полагает специалист.

"Очищение чайника от накипи не сыграет роли для здоровья, разве что положительно отразится на самом бытовом приборе. Накипь – это лишь показатель того, что есть изменения в составе воды. Там присутствует избыток солей, например марганца и железа", – подчеркнул врач.

По его словам, самая опасная накипь имеет ярко-белый цвет, что свидетельствует об избытке хлора в воде. Отравление этим веществом может довести человека до госпитализации, заключил эксперт.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что частое мытье тела может вызвать кожные заболевания. По словам специалиста, очень важно найти баланс: если мыться редко, от тела появляется неприятный запах, который говорит о размножении бактерий.

