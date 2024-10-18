Врач Лаврова: гастрит не вызывает боль, так как не поражает болевые рецепторы

Фото: 123RF/gpointstudio

В абсолютном большинстве случаев гастрит не имеет каких-либо проявлений, в том числе не вызывает боль. Это недомогание чаще всего связано с функциональной диспепсией или прочими заболеваниями ЖКТ, рассказала в беседе с "Газетой.ру" гастроэнтеролог Любовь Лаврова.

По словам эксперта, гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка. При этом воспалительный процесс не может стать причиной боли, поскольку болевые рецепторы расположены глубже, в толще стенки желудка. Однако эрозии в самом желудке также протекают в его слизистой оболочке, не затрагивая при этом нервно-мышечные окончания. По словам медика, в редких случаях симптомом гастрита может стать тяжесть в верхней части живота.

При этом подтвердить наличие гастрита удастся только с помощью биопсии, пояснила Лаврова. Чтобы сделать это, врач во время гастроскопии забирает у пациента кусочек ткани, который в дальнейшем подвергается анализу.

Как правило, гастрит вызывает бактерия Helicobacter Pylori. При этом иногда причиной его развития становится прием нестероидных противовоспалительных средств, а также аутоиммунные заболевания.

Медик обратила внимание, что еда не сможет вызвать гастрит. В связи с этим Лаврова назвала бессмысленным соблюдение диеты № 5 и любых других, напомнив, что их отменили в 2003 году.

"Боль после еды может быть симптомом функциональной диспепсии. При этом поражений в ЖКТ нет, а симптомы есть. Происходит это из-за нарушения моторики ЖКТ и изменения чувствительности рецепторов в стенке желудка. Триггеры недомогания – стресс, курение, алкоголь, очень острая или очень жирная еда. Но не нужно исключать какие-то продукты совсем: если нет индивидуальной непереносимости какой-то пищи, в небольших количествах острое или жирное не навредят", – рассказала врач.

Между тем активация воспалительных процессов в организме, которая происходит на фоне сезонных вспышек ОРВИ, может усугубить хронические воспалительные заболевания ЖКТ, гастрит и синдром раздраженного кишечника, рассказала ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, осенью люди часто выбирают более тяжелую пищу и меньше двигаются.