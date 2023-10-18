Россияне рассказали, с какого возраста отпускают ребенка одного в общественный транспорт

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Почти 60% школьников постоянно ездят на общественном транспорте. Это показал опрос компании "Группа Мовиста", сообщает "Газета.ру".

Свыше половины опрошенных (56%) ответили, что их дети ездят на автобусе. На втором месте по безопасности – трамвай (33%). Родители школьников считают, что данного вида транспорт редко попадает в аварии, а также у него понятные маршруты. На третьем месте – троллейбус (24%).

Исследование показало, что общественный транспорт востребован у школьников. Так, почти треть родителей (30%) сказали, что их ребенок пользуется городским транспортом несколько раз в неделю. Еще 27% ответили, что дети ежедневно сами добираются в школу, секции и кружки. Есть и те, кто считает, что дети не должны одни ездить в транспорте – 12%.

Также россияне рассказали, с какого возраста они отпускают детей одних перемещаться на общественном транспорте. Четверть респондентов (25%) заявили, что начали отпускать ребенка одного, когда он начал ходить в школу. Еще 25% посчитали оптимальным возрастом для самостоятельных поездок 11–13 лет. Около 19% родителей сказали, что их дети пользуются общественным транспортом с 8–9 лет, еще 17% – с 10 лет, когда ребенок уже выучил правила безопасности.

Порядка 9% опрошенных начали отпускать ребенка одного ездить на городском транспорте с шести лет, 4% ответили, что даже в 15 лет не разрешают детям самостоятельно передвигаться по городу на транспорте.

Отмечается, что родители готовы отпускать своих детей в самостоятельные поездки чаще, если увеличится число транспорта на маршрутах. Так ответили 34% респондентов. Около 30% родителей считают, что в их городе необходимо сделать удобные маршруты и более комфортный транспорт. 19% сказали о важности обновления подвижного состава.

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