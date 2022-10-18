Прощание с журналистом Олегом Попцовым пройдет 22 октября в телецентре на Шаболовке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Церемония прощания с журналистом Олегом Попцовым состоится в телецентре на Шаболовке в Москве в субботу, 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеведущего и журналиста Андрея Караулова.

"В субботу в 12 часов состоится прощание на Шаболовке, дом 37", – заявил он.

Караулов уточнил, что похоронят Попцова, в соответствии с его волей, на Ваганьковском кладбище.

Первый глава Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер утром 16 октября в возрасте 88 лет. По словам его коллеги Андрея Караулова, последние три года Попцов редко выходил из дома из-за проблем со здоровьем, которые приобрел после сильного падения.

Журналист Олег Попцов скончался на 89-м году жизни

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