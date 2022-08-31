Журналистка Манана Асламазян погибла в ДТП в Ереване

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Российская журналистка и медиаменеджер Манана Асламазян скончалась в возрасте 70 лет после наезда автомобиля в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской службы скорой помощи Тагуи Степанян.

"Да, это произошло вчера. Был наезд", – заявила она.

Манана Асламазян родилась в 1952 году. С 2001 года входила в состав Академии Российского телевидения, с 2002 по 2007 год работала на должности вице-президента Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). С 2007 года Асламазян проживала в Париже.