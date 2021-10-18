Москва онлайн покажет, как контролеры выявляют нарушителей масочного режима

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

19 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за работой контролеров, которые выявляют нарушителей масочного режима в общественном транспорте.

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте – 5 тысяч рублей. Контролеры будут вынуждены выписать пассажиру постановление о правонарушении также в том случае, если маска приспущена.

Смотрите прямую трансляцию 19 октября в 09:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.