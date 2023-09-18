Москвичей предупредили о небольшом дожде 18 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В первый день недели, 18 сентября, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами по городу может пройти небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью в Москве температура может понизиться до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 17 сентября в Подмосковье и ТиНАО выявили первые заморозки. Температура в Черустях составила минус 1,3 градуса, в Михайловском столбики термометров опустились до 0 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до 25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине предстоящей недели.

В ближайшие дни в Москве сохранится ясная и теплая погода