Эксперт рассказал, в каких случаях россияне обязаны вернуть снятые в банкомате деньги

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Агентство по страхованию вкладов может потребовать от россиян вернуть деньги, снятые со счетов, рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Речь идет об операциях, которые покажутся АСВ подозрительными, например, если вкладчик получил деньги вне очереди или средства вывели лица или компании, связанные с сотрудниками банка.

В последнем случае, пояснил эксперт, речь идет о лишении банка лицензии или банкротстве. В Агентстве по страхованию вкладов считают, что некоторые клиенты подговаривают сотрудников кредитных организаций побыстрее вывести деньги со счетов. В таких случаях АСВ сможет заставить граждан вернуть деньги через суд.

"Чтобы не попасть в такую ситуацию, рекомендуется выбирать надежные и крупные банки <...>, в том числе с госучастием", – приводит слова Когана агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали всплеск обналичивания денег через медиативные документы – нотариально заверенные соглашения, которые позволяют решить конфликт без суда с привлечением третьей стороны. Согласно этой схеме компания-"должник" по медиативному соглашению должна выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают средства, а затем обналичивают их.

Как уточнили в ЦБ, за первые полгода объемы обналичивания средств с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 миллиарда рублей.