Портал mos.ru предупредит о задолженности по штрафам в сфере землепользования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый сервис mos.ru позволит предупреждать пользователей о задолженностях по штрафам, вынесенным за нарушения в области землепользования и использования объектов нежилого фонда. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"При разработке нового функционала стояла задача максимально удобно и оперативно предупреждать граждан о наличии задолженности и предотвращать возможную просрочку", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Специалист объяснил, что информацию будут присылать в личный кабинет на портале mos.ru. Непосредственно на сайте можно будет погасить задолженность.
Электронные услуги и сервисы в имущественно-земельной сфере обслуживаются департаментом информационных технологий Москвы. В разделе "Документы" каталога услуг, а также в разделе "Услуги" на странице департамента городского имущества можно подать заявки на приватизацию жилья, согласование межевого плана участка или изменить его разрешенное использование.
Из 35 государственных услуг в земельно-имущественной сфере в онлайн-формате предоставляется 24.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина представила новый цифровой сервис для пользователей Московского инновационного кластера. С его помощью производители и поставщики могут рассчитываться на условиях отсрочки платежа.
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