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Юрист оценил законопроект, позволяющий обнулять штрафы гражданам-банкротам

За новые нарушения ПДД придется платить: юрист – об обнулении штрафов банкротам

общество эксклюзив

15:13

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Юрист Наталья Петровская прокомментировала Москве 24 законопроект правительственной комиссии, который позволяет обнулять долги по штрафам ГИБДД и налогам людям, которые прошли процедуру личного банкротства. Она уверена, что принятие закона позволит облегчить жизнь обеим сторонам: и гражданам, и властям.

"Идея заключается в том, что если идет процедура банкротства физического лица, то представителям государства можно в ней не участвовать, не становиться в очередь кредиторов, не тратить бюджетные деньги на представление интересов бюджета в суде. Если суд признал человека банкротом, то на основании этого решения суда государственным органом может быть принято решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании. Можно сказать, что от штрафов хотят освободить людей, а бюджет – от лишних процедур", – пояснила Петровская.

Любой законопроект, который исключает необходимость лишних и никому не нужных действий, полезен.
Наталья Петровская
юрист

Кроме того, эксперт подчеркнула, что смысл процедуры банкротства физического лица в цивилизованном обществе заключается в том, что человеку "не портят жизнь навсегда".

"Если раньше, в древние времена, когда человек становился банкротом, его сажали в долговую яму, и он сидел там, пока всем не заплатит, то сейчас все по-другому: если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и не может вернуть все долги, то может быть объявлена процедура банкротства", – говорит юрист.

Петровская пояснила, что в таком случае назначается управляющий, который, с одной стороны, собирает всех кредиторов, кому должен человек, а с другой – все имущество должника и за его счет "оплачивает" долги, а остаток аннулируется.

При этом, утверждает юрист, если штрафы приходят за новые нарушения, совершенные после того, как человека признали банкротом, то от них никто освобождаться не будет.

Новые штрафы гражданину в любом случае придется платить. Это же его новая жизнь, после банкротства и аннулирования предыдущих долгов.
Наталья Петровская
юрист

Ранее стало известно, что правительственная комиссия рассмотрела законопроект, который разрешит обнулять долги по штрафам и налогам граждан, ставших банкротами. По действующему законодательству, штрафы ГИБДД и налоги не включены в перечень списываемых задолженностей.

Проект поправок в бюджетный кодекс расширяет список ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина.

Процедура банкротства физического лица предусматривает взыскание всего имущества в счет погашения долгов, и только после этого человек будет освобожден от уплаты остальной части своих задолженностей. По данным Судебного департамента, за год в России банкротами были признаны 41,8 тысячи граждан. В общей сложности с них было взыскано 153,7 миллиарда рублей.

Ранее Минэкономики планировало упростить процедуру банкротства физлиц. В ведомстве выступили в поддержку тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

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