Юрист оценил законопроект, позволяющий обнулять штрафы гражданам-банкротам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Юрист Наталья Петровская прокомментировала Москве 24 законопроект правительственной комиссии, который позволяет обнулять долги по штрафам ГИБДД и налогам людям, которые прошли процедуру личного банкротства. Она уверена, что принятие закона позволит облегчить жизнь обеим сторонам: и гражданам, и властям.

"Идея заключается в том, что если идет процедура банкротства физического лица, то представителям государства можно в ней не участвовать, не становиться в очередь кредиторов, не тратить бюджетные деньги на представление интересов бюджета в суде. Если суд признал человека банкротом, то на основании этого решения суда государственным органом может быть принято решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании. Можно сказать, что от штрафов хотят освободить людей, а бюджет – от лишних процедур", – пояснила Петровская.





Наталья Петровская юрист Любой законопроект, который исключает необходимость лишних и никому не нужных действий, полезен.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что смысл процедуры банкротства физического лица в цивилизованном обществе заключается в том, что человеку "не портят жизнь навсегда".

"Если раньше, в древние времена, когда человек становился банкротом, его сажали в долговую яму, и он сидел там, пока всем не заплатит, то сейчас все по-другому: если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и не может вернуть все долги, то может быть объявлена процедура банкротства", – говорит юрист.

Петровская пояснила, что в таком случае назначается управляющий, который, с одной стороны, собирает всех кредиторов, кому должен человек, а с другой – все имущество должника и за его счет "оплачивает" долги, а остаток аннулируется.

При этом, утверждает юрист, если штрафы приходят за новые нарушения, совершенные после того, как человека признали банкротом, то от них никто освобождаться не будет.





Наталья Петровская юрист Новые штрафы гражданину в любом случае придется платить. Это же его новая жизнь, после банкротства и аннулирования предыдущих долгов.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия рассмотрела законопроект, который разрешит обнулять долги по штрафам и налогам граждан, ставших банкротами. По действующему законодательству, штрафы ГИБДД и налоги не включены в перечень списываемых задолженностей.

Проект поправок в бюджетный кодекс расширяет список ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина.

Процедура банкротства физического лица предусматривает взыскание всего имущества в счет погашения долгов, и только после этого человек будет освобожден от уплаты остальной части своих задолженностей. По данным Судебного департамента, за год в России банкротами были признаны 41,8 тысячи граждан. В общей сложности с них было взыскано 153,7 миллиарда рублей.

Ранее Минэкономики планировало упростить процедуру банкротства физлиц. В ведомстве выступили в поддержку тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.







Илона Соболева