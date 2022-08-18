За сутки в Москве выявили 9 080 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 9 080 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Из них в больницы попали 449 человек. Перебороли болезнь за сутки 7 355 человек. 17 человек скончались.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 2 937 355 случаев коронавируса. Выздоровели 2 703 578 человек, умерли 44 781 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что человек, переболевший коронавирусной инфекцией, при каждом новом заражении будет переносить болезнь тяжелее.

Он отметил, что в России в настоящее время доминируют различные линии штамма "Омикрон", которые реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента, чем более ранние варианты. Однако при повторном заражении риски возрастают.

